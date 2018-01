Casal encontra câmera escondida em quarto do Airbnb em SP

São Paulo – Um casal teve uma surpresa desagradável durante sua estadia em um apartamento alugado pela plataforma Airbnb. Ao notar uma luz que mudava de cor atrás de um espelho no quarto, os hóspedes investigaram e encontraram uma câmera escondida.

Ela estava ligada e gravando, de acordo com o relato da Veja SP. O casal deixou o apartamento no mesmo dia, apesar da reserva ter sido feita por quatro dias, e registrou um boletim de ocorrência no 1° Distrito Policial de São Vicente. O órgão confirmou ao site EXAME a realização do boletim de ocorrência.

O Airbnb informou, por meio de nota, que o anfitrião foi permanentemente banido da plataforma.

“Assim que tomamos conhecimento deste incidente, banimos permanentemente este anfitrião de nossa plataforma. Estamos em contato e dando assistência aos hóspedes. Além disso, estamos à disposição das autoridades policiais para auxiliar na investigação”, informou em nota.

“O Airbnb já registrou mais de 260 milhões de chegadas de hóspedes em todo o mundo e incidentes como este são extremamente raros. O Airbnb leva a muito a sério a privacidade, e não há espaço em nossa comunidade para esse tipo de comportamento”, informou em nota.

Sobre o uso de dispositivos de segurança, como câmeras, a empresa disse que exige que “os anfitriões informem sobre todos os dispositivos de vigilância em suas acomodações e proibimos quaisquer dispositivos de vigilância em determinados espaços privados (como quartos e banheiros) independentemente de eles terem sido ou não informados”.