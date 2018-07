Carros autônomos do Google vão transportar clientes do Walmart nos EUA

A empresa de carros autônomos Waymo, da controladora do Google Alphabet, está começando a fazer testes para levar clientes para as lojas do Walmart no Estado norte-americano do Arizona, afirmou a companhia nesta quarta-feira.

Clientes do Walmart na região metropolitana da cidade de Phoenix poderão encomendar produtos no site do Walmart e conforme o pedido é preparado, carros autônomos da Waymo vão levar os compradores até a loja e levá-los de volta para casa.

A Waymo também se aliou a administradora de shopping center DDR para oferecer o mesmo serviço.

A companhia de veículos autônomos também ampliou parceria com a AutoNation e AvisBudget em Phoenix. A AutoNation vai oferecer aos clientes um veículo da Waymo enquanto seus carros estão na oficina.

Já a Avis, que mantém carros da Waymo com baterias carregadas e abastecidos, vai oferecer aos clientes como alternativa veículos autônomos, em que o carro sem motorista pega o cliente para levá-lo até o veículo a ser alugado.

A Waymo começou a trabalhar em carros autônomos em 2009 e os veículos da empresa já percorreram 8 milhões de quilômetros em vias públicas. A companhia é considerada como à frente de rivais no desenvolvimento da tecnologia de direção autônoma, que dispensa motoristas.