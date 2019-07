Carrefour tem lucro atribuído ao controlador de R$ 408 mi no trimestre

São Paulo — O Carrefour Brasil teve lucro líquido ajustado de 419 milhões de reais no segundo trimestre, aumento de 11% sobre o mesmo período do ano passado, apoiado em crescimento de dois dígitos nas vendas puxado principalmente pela unidade de atacarejo Atacadão.

O lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas controladores, segundo o padrão contábil IFRS 16, cresceu 7,9%, para 408 milhões de reais, enquanto a margem líquida caiu para 2,9% ante 3,1% um ano antes, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira.

As vendas brutas totais subiram 12,9% por cento no período, para 15,28 bilhões de reais. Excluindo combustíveis, o Carrefour Brasil teve alta de 13,5% nas vendas brutas, para 14,588 bilhões de reais. Desse total, 71% foram gerados pelo Atacadão.

As vendas mesmas lojas subiram 7,6% na unidade de atacarejo e 8 por cento em outros formatos sob a divisão conhecida como “Carrefour Varejo”.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado cresceu 12,7% no segundo trimestre, para 1,053 bilhão de reais. Com base no IFRS 16, o Ebitda ajustado foi de 1,117 bilhão.

Analistas, em média, esperavam Ebitda de 1,031 bilhão de reais no segundo trimestre, segundo dados da Refinitiv.

As ações do Carrefour Brasil acumulam alta de mais de 30 por cento este ano, superando o desempenho do rival GPA, que teve valorização de menos de 10 por cento desde o início de 2019.