Carrefour lança novo formato de loja de proximidade em SP

São Paulo – O Carrefour acaba de abrir uma loja no seu mais novo formato, o Carrefour Market. Com quatro checkouts, a nova loja está situada em Perdizes, São Paulo (SP).

É a segunda unidade aberta neste formato. Inaugurada no Brasil em dezembro do ano passado, com uma loja na Vila Olímpia, a marca Market também está presente em outros países onde o Grupo Carrefour atua.

Perto de uma área com cinco condomínios residenciais, a unidade busca “levar a um número ainda maior de clientes uma oferta completa e conveniente para as compras de reposição do dia a dia, sobretudo de alimentos frescos”, afirmou Marco Alcolezi, diretor do Carrefour Market.

São mais de 7 mil produtos, com 700 itens frescos e uma seleção de alimentos prontos para o consumo. A loja conta com um açougue e pães assados regularmente. Há também um estacionamento no local e wi-fi e entrega gratuitos.

A nova bandeira, com 500 metros quadrados, tem um tamanho intermediário entre outros formatos da rede varejista: a loja Express, que tem uma média de 200 metros quadrados, e a Carrefour Bairro, com 1.200 metros quadrados.

Já os hipermercados, maior formato da companhia, ocupam cerca de 7.000 metros quadrados. O Carrefour ainda atua no atacarejo, com a bandeira Atacadão.

Vendas

A inauguração veio depois da divulgação de crescimento nas vendas da rede. Excluindo os postos de gasolina, o Carrefour Brasil encerrou o primeiro trimestre de 2018 com vendas brutas consolidadas de 12,3 bilhões de reais.

O aumento, de 6%, ocorreu mesmo em um contexto de deflação alimentar forte e persistente, destaca a companhia. No conceito de mesmas lojas (unidades abertas há mais de um ano), o aumento nas vendas foi de 2,3%.

A empresa destaca que o Grupo Carrefour Brasil abriu 4 novas lojas no modelo Cash and Carry no primeiro trimestre de 2018. No final de março, o Grupo Carrefour Brasil atingiu um total de 638 lojas, das quais 173 eram Atacadão (150 lojas e 23 atacados).

Para o ano de 2018, o Grupo Carrefour Brasil estima abrir 20 novas lojas do Atacadão, 20 lojas de conveniência Express e 10 novas lojas de supermercado no formato Market.