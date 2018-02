Carrefour e Casino perdem market share na França, diz relatório

Paris – Os grupos Carrefour e Casino perderam market share na França, de acordo com relatório da Kantar Worldpanel, com o varejo de alimentos desacelerando no país depois do Natal.

O market share do Casino caiu 0,20 ponto porcentual, e a consultoria ressalta o risco que o grupo enfrenta na região de Paris de ter a lojas Dia convertidas em supermercados Carrefour e lojas de conveniência.

O Carrefour também perdeu 0,30 ponto porcentual em market share, mas para supermercados e e-commerce.

Segundo a Kantar, o market share de hipermercados caiu 0,70 ponto porcentual, ao mesmo tempo em que o de supermercados subiu 0,30 ponto porcentual e o de e-commerce cresceu 0,20.

Às 9h54 (de Brasília), a ação do Carrefour caía 0,49% em Paris, enquanto a do Casino subia 0,33%. Fonte: Dow Jones Newswires.