Carrefour divulga resultado de corrida aos supermercados por coronavírus

Incluído entre os poucos setores da economia que tendem a ver vendas e lucro subindo em meio à pandemia do novo coronavírus, o de supermercados começa hoje a divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2020 pela subsidiária local do grupo francês Carrefour.

Os números do balanço do Carrefour devem mostrar o resultado da corrida para comprar mantimentos e produtos de higiene e limpeza logo no início do surto da infecção da infecção respiratória covid-19 no Brasil, em meados de março.

De acordo com indicadores prévios de atividade econômica, o setor de supermercados tem se saído melhor até que o de farmácias, outro tipo de comércio essencial em uma crise como a atual. Enquanto os mercados viram o faturamento crescer 6% na semana de 22 a 28 de março em relação à média histórica, segundo dados da processadora de pagamentos Cielo, o das drogarias e farmácias caiu 16% e o dos varejistas de vestuário recuou 92%.

Nas contas da corretora de valores Ágora, a receita do Carrefour deve ter subido 11% no período de janeiro a março deste ano ante igual intervalo de 2019, para 14,4 bilhões de reais. O lucro deve ter avançado 12,4%, a 470 milhões de reais. O desempenho das vendas pela internet é o principal foco da atenção dos investidores.

Com lojas nas grandes cidades, o Carrefour provavelmente se beneficiou do primeiro movimento dos consumidores quando a pandemia desembarcou no país, o de encher os carrinhos nos supermercados físicos. Depois, com a decretação de quarentena em várias regiões, uma boa parte dos clientes rumou para os sites – e quem tinha a operação online mais azeitada vai continuar ganhando conforme durar o distanciamento social.

Pela maior capilaridade, o que favorece também as vendas pela internet, o Grupo Pão de Açúcar deve ter tido um resultado ainda melhor do que o do Carrefour. A receita deve ter subido 15% no primeiro trimestre, para 14,6 bilhões de reais, com alta de 95,4% no lucro, para 428 milhões de reais, de acordo com os cálculos da Ágora. O Pão de Açúcar divulga seu balanço em 13 de maio, após o fechamento da bolsa de valores.