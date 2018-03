Carrefour deve lançar carteira digital ainda este ano

São Paulo – O Carrefour quer lançar ainda em 2018 no Brasil sua carteira digital, um aplicativo que armazena informações de cartões de crédito e que poderá ser usado para pagamentos dentro e fora das lojas do grupo. O negócio foi comparado por diretores da companhia com a solução que a Apple tem, o Apple Pay.

O diretor Financeiro do Carrefour Brasil, Sébastien Durchon, afirmou que a iniciativa está sendo lançada com o objetivo de aumentar o contato do Carrefour com seus clientes. Segundo ele, o negócio pode ainda representar uma redução de custos com taxas cobradas nas transações com cartão.

O Carrefour é hoje o sexto maior operador de cartões de crédito do Brasil por meio do Banco CSF (Carrefour Soluções Financeiras).

Durante reunião com analistas e investidores, a presidente do Banco, Paula Cardoso, avaliou no entanto que o grupo deve chegar à quinta posição, ultrapassando a Caixa Econômica Federal. Com base em dados da Cardmonitor apresentados, o Carrefour tinha 4,3% de participação de mercado ao final de setembro contra 4,8% da Caixa.