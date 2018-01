Carrefour deve anunciar plano de corte de custo na França

São Paulo – O Carrefour deve anunciar na terça-feira, 23, na França um plano milionário de cortes de custo, conforme informou em reportagem o jornal Financial Times. A rede tem programada, para esta terça-feira, a apresentação de um “plano de transformação”.

Conforme o jornal, o grupo varejista deve anunciar cortes de dezenas de milhares de euros nos seus escritórios centrais na França. Entre os assuntos a serem tratados pelo CEO do grupo, Alexandre Bompard, a reportagem destaca a estratégia digital.

Temas relacionados à estrutura organizacional, a operações internacionais e à oferta de produtos também podem ser discutidos.

O Carrefour tem vivido mudanças desde a chegada de Bompard ao comando do grupo em julho. Em setembro, houve uma reorganização da estrutura de comando, com novos executivos sendo anunciados como responsáveis por diferentes zonas geográficas, movimento que colocou Noël Prioux no comando do Brasil no lugar de Charles Desmartis.

O grupo tem ainda reforçado a estratégia digital: neste mês, a companhia anunciou na França a aquisição de 17% da empresa de e-commerce Showroomprive.