Carrefour compra 30 lojas da rede Makro para acelerar Atacadão

O formato atacarejo, que ganhou força durante a crise econômica, continua sendo foco da expansão de grandes redes. O Grupo Carrefour Brasil acaba de anunciar a aquisição de até 30 lojas da rede Makro no país, como parte da estratégia de acelerar a expansão do Atacadão, sua marca de atacarejo.

As novas lojas foram adquiridas pelo valor de R$ 1,95 bilhão. Dos 30 pontos comerciais, 22 são propriedade integral do Makro e oito são alugados, localizados em 17 estados do país.

A transação envolveu ainda a compra de 14 postos de gasolina. As lojas adquiridas, que somam 165.000 m² de área de venda, apresentaram em 2019 vendas brutas de aproximadamente R$ 2,8 bilhões. Segundo o Carrefour, os espaços possuem complementaridade geográfica com as 187 lojas já existentes do Atacadão.

A transação permitirá ao Atacadão expandir sua presença no estado do Rio de Janeiro (7 lojas) e na região Nordeste (8 lojas), diz o grupo.

O Atacadão pretende converter a bandeira das novas lojas no período de 12 meses após o fechamento da transação. A empresa prevê que “as vendas devem aumentar em mais de 60% e a estrutura de custos será otimizada, possibilitando o alcance gradual de níveis de rentabilidade similares aos existentes nas lojas atuais”.

Em 2019, o Carrefour Brasil atingiu vendas brutas de 62 bilhões de reais – 42 bilhões de reais apenas pela marca Atacadão.

Para Alexandre Bompard, presidente do conselho de administração e CEO do Grupo Carrefour, “essa transação é o movimento mais importante do Grupo Carrefour no Brasil desde a aquisição do Atacadão em 2007. Isso evidencia nosso comprometimento com a expansão de nossos formatos de crescimento e está em linha com o Plano de Transformação do Carrefour 2022”, disse ele em comunicado.

“O modelo de atacado tem sido um grande contribuinte para o crescimento do Carrefour nos últimos anos, especialmente no Brasil. Com essa transação, iremos expandir nossa presença no mercado brasileiro, o segundo maior mercado para o Grupo depois da França”, afirmou.

Noël Prioux, CEO do Grupo Carrefour Brasil, disse que essa aquisição, juntamente com o crescimento orgânico com 20 lojas Atacadão abertas em 2019, vai representar uma aceleração equivalente a um ano e meio de expansão.

Em novembro, o grupo afirmou que planejava investir cerca de 2 bilhões de reais por ano até 2024, para acelerar sua transformação digital e expandir rede de lojas físicas, principalmente nos formatos de atacarejo e conveniência. O Carrefour Brasil recentemente comprou participação de 49% na fintech EWally para lançar um banco digital para clientes em 2020.

A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições, incluindo o acordo dos proprietários das oito lojas alugadas e a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O fechamento da operação é esperado para o final de 2020.