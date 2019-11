Carrefour Brasil vai investir cerca de R$ 2 bilhões por ano até 2024

São Paulo — O Carrefour Brasil planeja investir cerca de dois bilhões de reais por ano em 2020 para acelerar sua transformação digital e expandir rede de lojas físicas, principalmente nos formatos de atacarejo e conveniência, afirmaram executivos nesta quinta-feira (14).

A companhia provavelmente vai manter o nível de investimento anual até 2024. Em 2019, o volume de investimentos deve ser de cerca de 1,8 bilhões de reais.

O presidente-executivo do Carrefour Brasil, Noel Prioux, disse que a companhia espera que as condições econômicas do país melhorem mais para o final de 2020. “Será um ano de recuperação para uma economia mais forte em 2021”, disse o executivo.

O Carrefour Brasil vai manter o ritmo de expansão da bandeira Atacadão em 20 novas lojas por ano, mas pretende acelerar as aberturas de pontos de conveniência.

A estratégia também inclui oferta de uma gama maior de serviços financeiros, como contas de pagamento online e empréstimos, e fortalecer um já acelerado crescimento de sua plataforma de comércio eletrônico.

O Carrefour Brasil recentemente comprou participação de 49% na fintech EWally para lançar um banco digital para clientes no início do próximo ano, segundo o vice-presidente financeiro, Sébastien Durchon.