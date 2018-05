Lucro líquido do Carrefour Brasil sobe 67% no 1º trimestre

São Paulo – O Carrefour Brasil registrou lucro líquido de 332 milhões reais no primeiro trimestre, alta de 66,8 por cento ante o mesmo período do ano passado, com melhora do resultado operacional e redução das despesas financeiras, informou a empresa nesta terça-feira.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 16,3 por cento na comparação anual para 843 milhões de reais, elevando a margem Ebitda em 0,66 ponto percentual para 7,1 por cento no primeiro trimestre.

“A expansão do Atacadão e o contínuo crescimento do e-commerce impulsionaram o crescimento de 6 por cento nas vendas brutas, apesar da persistente deflação de alimentos”, disse o presidente-executivo do Grupo Carrefour no Brasil, Noël Prioux, em comunicado.

As vendas brutas da divisão de atacarejo Atacadão cresceram 5,7 por cento, sustentadas por ganhos nos volumes de itens vendidos, que compensaram a deflação de 4 por cento nos alimentos.

Já as vendas brutas do Carrefour Varejo cresceram 6,6 por cento, impulsionadas por eletrodomésticos, que tiveram crescimento de dois dígitos. A margem bruta do Carrefour Varejo, contudo, recuou 1,36 ponto percentual, para 24,3 por cento, devido ao aumento da contribuição do comércio eletrônico e de eletroeletrônicos no mix de vendas, que têm margem mais reduzida, disse a empresa.

O comércio eletrônico foi o segmento que mais cresceu dentro do Carrefour Varejo e representou 6,3 das vendas excluindo gasolina no trimestre, ante 3 por cento no mesmo período do ano anterior.

A receita operacional líquida do grupo subiu 5,6 por cento para 12,544 bilhões de reais, enquanto as despesas com vendas, gerais e administrativas avançaram 3,5 por cento para 1,71 bilhão de reais.

As despesas financeiras líquidas no trimestre recuaram para 83 milhões de reais, ante 211 milhões de reais no primeiro trimestre de 2017, por conta principalmente da redução da dívida.

“Desde nosso IPO (oferta inicial de ações), o perfil da dívida do Grupo Carrefour Brasil e os resultados financeiros melhoraram de forma significativa. Utilizamos os recursos do IPO para liquidar todos os empréstimos ‘mútuos’ junto ao Grupo Carrefour, reduzindo nossa dívida bruta em aproximadamente 3 bilhões de reais”, disse a empresa.

Os investimentos no trimestre somaram 286 milhões de reais, com cerca de 80 por cento investido em novas lojas. Para o ano, os investimentos projetados são de 1,8 bilhão de reais, com maior parcela atribuída ao Atacadão. A empresa pretende abrir 20 novas lojas Atacadão no ano –no trimestre foram abertas quatro; 20 lojas de conveniência Express e 10 novos supermercados sob a bandeira Market.

“Seguiremos focados na implementação do Plano de Transformação Carrefour 2022, que inclui: expansão contínua do Atacadão, do novo formato de supermercado Market e das lojas de conveniência; aprimoramento da estratégia omnicanal e digital; e atingir ponto de equilíbrio do cartão Atacadão, cuja penetração segue crescendo de maneira impressionante”, disse o presidente da empresa.