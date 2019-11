Carrefour Brasil tem lucro 21% maior no 3º trimestre

Brasília — O Carrefour Brasil teve lucro líquido 21% maior no terceiro trimestre, para 430 milhões de reais, segundo balanço divulgado na noite de quarta-feira.

Os analistas esperavam, em média, um lucro líquido de 466,08 milhões de reais, segundo dados da Refinitiv.

As vendas brutas do Carrefour Brasil excluindo gasolina aumentaram 8,9% no terceiro trimestre, para 14,4 bilhões de reais, sustentadas por uma expansão contínua de sua unidade de atacarejo Atacadão e pelo crescimento do comércio eletrônico.

As despesas operacionais aumentaram 8,9% na comparação anual, para 1,95 bilhão de reais.

O lucro ajustado antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) aumentou 13,9%, para 1,129 bilhão de reais, em comparação com uma estimativa consensual de 1,08 bilhão de reais compilada pela Refinitiv.