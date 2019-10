Carrefour Brasil tem alta de 8,9% nas vendas do 3º tri

São Paulo — O Carrefour Brasil informou nesta segunda-feira alta de cerca de 9% nas vendas brutas do terceiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, para 14,44 bilhões de reais, em desempenho puxado pela divisão de atacarejo e por forte alta no faturamento dos supermercados do grupo.

A companhia, que controla as bandeiras Atacadão (atakarejo) e Carrefour, teve crescimento de 3,8% nas vendas mesmas lojas no período de julho ao fim de setembro, com destaque para expansão de 8,8% no indicador dos supermercados, apesar de “cenário ainda bastante desafiador”.

Na semana passada, o rival GPA divulgou crescimento de 9,5% nas vendas totais do terceiro trimestre, a 14,57 bilhões de reais. As vendas mesmas lojas do grupo subiram 1,7 por cento. Não ficou imediatamente claro se os números são comparáveis com o desempenho do Carrefour Brasil.

O Carrefour Brasil informou ainda que as vendas online tiveram crescimento de 44,2%, para 449 milhões de reais, no terceiro trimestre.