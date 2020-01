Carrefour Brasil recebe aval do Cade para parceria com rede Super Nosso

São Paulo – O Carrefour Brasil recebeu aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para um acordo que transfere a administração de todos os seus 17 supermercados na região metropolitana de Belo Horizonte para a rede mineira Super Nosso, de acordo com decisão publicada do Diário Oficial da União desta quarta-feira (15).

A varejista converterá todos os 17 supermercados que opera no Estado de Minas Gerais para marca Super Nosso dentro de um ano, informou a companhia em comunicado divulgado em outubro de 2018.