São Paulo — O Carrefour Brasil planeja aumentar a oferta de produtos orgânicos em suas lojas em 85% em 2019, disseram executivos nesta segunda-feira, como parte de esforços mais amplos para capturar o interesse crescente dos consumidores por alimentos mais saudáveis e naturais.

A subsidiária local do varejista francês Carrefour espera que as vendas de alimentos orgânicos atinjam 500 milhões de reais até 2022, de acordo com o chefe de sustentabilidade do Carrefour Brasil, Lucio Vicente.