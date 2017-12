Carrefour Brasil elege presidente do conselho de administração

São Paulo – O Carrefour Brasil anunciou a eleição de Matthieu Malige para presidente do conselho de administração após renúncia de Pierre-Jean Sivignon no dia 8 de dezembro, informou a empresa em comunicado nesta segunda-feira.

Segundo o comunicado, Matthieu Malige começou sua carreira no Banco Lazard, em Paris, e de 2003 a 2011, ocupou diferentes posições no Grupo Carrefour, sendo que ocupava até o momento o posto de diretor financeiro global do grupo.

“O conselho de administração agradece o sr. Pierre-Jean Sivignon pela sua contribuição no decorrer dos últimos anos e por sua participação na realização bem sucedida da Oferta Pública Inicial de Ações (IPO) da companhia”, disse a empresa em comunicado, sem divulgar o motivo do pedido de demissão do executivo.