Puxado por varejo online, Carrefour abre centro de distribuição em SP

São Paulo – O Carrefour Brasil anunciou nesta sexta-feira a abertura de um centro de distribuição de 64 mil metros quadrados em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, em estratégia de reforço logístico para sustentar a expansão de suas vendas de comércio eletrônico.

A nova instalação será o principal centro logístico da companhia no Brasil, atendendo tanto operações de lojas físicas quanto online. O valor do investimento não foi informado.

O centro deverá ampliar a capacidade de despacho de encomendas do Carrefour Brasil em 300 por cento, informou a companhia.

“Dado o crescimento exponencial do comércio eletrônico, precisamos mudar a estrutura de nosso centro de distribuição antes do evento da Black Friday”, afirmou Luiz Escobar, diretor de varejo online do Carrefour Brasil, em comunicado à imprensa.