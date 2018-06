Carrefour avança em estratégia de comércio eletrônico, diz presidente

Paris- As novas alianças do Carrefour com as gigantes de tecnologia Google e a chinesa Tencent mostram que a ofensiva da varejista francesa no comércio eletrônico está fazendo grande progresso, disse nesta sexta-feira o presidente-executivo do grupo, Alexandre Bompard.

Bompard, que assumiu o comando da companhia em julho do ano passado, afirmou que acelerar a expansão do comércio digital do Carrefour é prioridade “absoluta” diante da concorrência da Amazon e de outros rivais online.

“Seis meses atrás nós estávamos isolados. Todas as alianças em varejo estavam acontecendo sem nós. Agora temos acordos com a Tencent e o Google”, disse Bompard em reunião anual da companhia com acionistas.

“A companhia se tornou atrativa novamente e está resolutamente ofensiva. Estou muito orgulhoso da parceria com o Google que mostra que o Carrefour está de volta ao nível mais alto em todo o mundo”, disse o executivo.

A maior varejista da Europa anunciou em janeiro planos de reduzir custos e cortar postos de trabalho, ampliar o investimento em comércio eletrônico e buscar parceria na China, em um esforço para aumentar o lucro e receita e superar rivais domésticos.

Como parte desses planos, o Carrefour anunciou na segunda-feira uma aliança com o Google para acelerar o comércio eletrônico em seu mercado local.

O Carrefour tem sido retardatário no varejo online e o acordo com o Google está em linha com os planos de Bompard de investir 2,8 bilhões de euros no setor até 2022, seis vezes mais que o plano anterior de investimento.