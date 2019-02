Carrefour anuncia novo projeto para e-commerce de alimentos

São Paulo – O Carrefour Brasil anunciou nesta sexta-feira, dia 1º a criação de uma nova unidade de negócios, Carrefour eBusiness Brasil (CeBB).

Em fato relevante, a companhia destaca que com a medida pretende acelerar a transformação digital, com iniciativas que incluem parcerias com startups. A meta, acrescenta o Carrefour, é se tornar líder de mercado no segmento de e-commerce de alimentos.

A nova unidade será presidida por Paula Cardoso, executiva que nos últimos seis anos atuava como CEO do Carrefour Soluções Financeiras (CSF) e que no ano passado também esteve à frente da transformação digital do Carrefour Brasil.

Para substituí-la na direção da CFS o grupo nomeou Carlos Mauad, vindo da Smiles, onde atuou como diretor comercial.