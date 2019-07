Carlos Wizard anuncia fusão da MultiQSR, dona de Pizza Hut e KFC, com IMC

A International Meal Company (IMC), o empresário Carlos Wizard Martins e seus filhos Charles Martins e Lincoln Martins, anunciam hoje, 26, a assinatura de um acordo de associação pelo qual a IMC incorporará a MultiQRS, detentora dos direitos de máster-franquia dos sistemas Pizza Hut e KFC no Brasil. A IMC é dona das marcas Frango Assado, Viena, Olive Garden, Brunella, entre outros.

A combinação da IMC com os sistemas Pizza Hut e KFC resultará em uma companhia no setor de food service com receita bruta em 2018 de mais de R$ 1,8 bilhão ou aproximadamente R$ 2,3 bilhões, considerando o faturamento também de franqueados. São mais de 460 pontos de vendas incluindo franqueados e um portfólio de marcas tradicionais.

“A operação representa a implementação dos objetivos estratégicos da Companhia de continuar com o processo de expansão dos negócios de alimentação de varejo com KFC e Pizza Hut, duas das principais marcas de fast food do mundo”, afirma Newton Maia, CEO da IMC, acrescentando que “a transação proporcionará relevantes sinergias nas áreas de compras, logística e suprimentos que beneficiara não só a IMC, mas principalmente a rede de franqueados Pizza Hut e KFC”.

“Vemos um enorme potencial de crescimento tanto nas redes Pizza Hut e KFC quanto com as outras fortes marcas da IMC. Usaremos nossa expertise em franquias para potencializar ainda mais os negócios da companhia”, destaca Carlos Wizard.

Mudanças societárias

Com o acordo, a família Martins receberá, em conjunto, 15% das ações ordinárias da companhia, já considerando o aumento de capital decorrente da incorporação, e passará a ser a maior acionista individual da IMC.

A família Martins transferirá à Yum!, na data da efetivação da incorporação, ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade, já considerando o aumento de capital decorrente da Incorporação, equivalentes a 2,08% do total do capital social da Companhia.

O acordo prevê mudanças nas diretorias de ambas as empresas. O Conselho de Administração da IMC passará de seis para sete membros e haverá a substituição de alguns dos membros atuais por representantes indicados pela Família Martins, pela KFC International e pela Pizza Hut International, ambas controladas pela Yum! Brands. O executivo Newton Maia Alves permanecerá como CEO da companhia.

O negócio ainda está sujeito à aprovação pela Assembleia Geral da companhia, e posteriormente, pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência).