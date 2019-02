Carlos Slim compra fatia do jornal espanhol El País

São Paulo – O bilionário mexicano Carlos Slim comprou 3,2% da editora espanhola Promotora de Informaciones AS (Prisa). A editora, a maior da Espanha, é responsável pela publicação do jornal El País, um dos mais influentes do mundo.

De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a aquisição foi feita por intermédio de uma das empresas de Slim, a Carso, que concentra sua atuação no ramo imobiliário. A notícia fez com que as ações da Prisa subissem 12% na bolsa de Madri, para 84 centavos de euro. Com isso, o valor de mercado da Prisa cresceu para 752 milhões de euros.

Contra a maré

O movimento surpreendeu parte dos analistas, já que a Espanha é um dos países mais afetados pela crise europeia. A própria Prisa não se encontra em uma boa situação. Embora seus negócios se estendam também para outros ramos da comunicação, como rádio e TV, e esteja em 22 países, a empresa acumula dívidas de 3 bilhões de euros.

Este foi o segundo movimento de Slim no mercado de mídia. Em outubro, o homem mais rico do mundo estreou no setor ao adquirir 8,1% das ações classe A do americano The New York Times.