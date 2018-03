Cargill vê taxas dos EUA como risco para comércio agrícola

Lausanne, Suíça – O plano dos Estados Unidos de taxar as importações de aço e alumínio representa um grande risco para a indústria agrícola do país dadas as ameaças de uma escalada de retaliações, disse nesta terça-feira o presidente de cadeia produtiva da gigante Cargill.

Gert-Jan van den Akker afirmou durante o FT Commodities Global Summit, em Lausanne, na Suíça, que os mercados agrícolas estão se apertando e a volatilidade, voltando. Ele acrescentou que isso é bom para os investidores.

Akker comentou que a safra de soja da Argentina deve ficar entre 40 milhões e 45 milhões de toneladas neste ano, abaixo dos 57 milhões de toneladas inicialmente previstos.

A seca reduziu as perspectivas de safra na Argentina. O Departamento de Agricultura dos EUA previu neste mês uma temporada 2017/18 de 47 milhões de toneladas, abaixo da previsão original de 57 milhões de toneladas divulgadas em maio do ano passado.

Cofco

Mais cedo, no mesmo evento, o CEO da Cofco International, Johnny Chi, disse que a China permanece como o seu mercado mais importante, mas que a companhia busca crescer no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, onde a demanda tende a aumentar.

Chi também destacou que o foco neste ano para a gigante do comércio agrícola será a integração.

A companhia, que é controlada pelo conglomerado estatal Cofco, gastou mais de 3 bilhões de dólares para comprar a Nidera e a Noble Agri, braço de soft commodities do Grupo Noble.