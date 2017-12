Cargill considera participação em projeto Ferrogrão com parceiros

São Paulo – A unidade brasileira da multinacional do agronegócio Cargill está considerando participação com parceiros no projeto ferroviário Ferrogrão, disse o CEO da empresa no país, Luiz Pretti, durante evento em São Paulo.

Segundo Pretti, os parceiros incluem a Bunge, ADM e a Amaggi.

O governo pretende realizar no ano que vem o leilão da concessão da Ferrogrão.

O vencedor do certame será aquele que oferecer ao governo federal o maior valor de outorga para a ferrovia que será um importante eixo de escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste.

Quem vencer a disputa terá de construir e operar a ferrovia de cerca de mil quilômetros que ligará Sinop (MT) ao porto de Miritituba, no Pará, de onde as cargas seguem em barcaças até terminais no Norte do país, para depois serem exportadas.

A construção da ferrovia deve demandar investimentos avaliados em cerca de 12 bilhões de reais.