Cambridge Analytica irá fechar depois de escândalo com Facebook

São Paulo – A Cambridge Analytica irá fechar, depois do escândalo envolvendo a companhia, o Facebook e o vazamento de dados de milhões de usuários, de acordo com o Wall Street Journal.

A empresa de dados e marketing político, que trabalhou para a campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria obtido e usado indevidamente dados de 87 milhões de usuários da rede social.

Os funcionários já foram instruídos a desligarem seus computadores, diz a publicação. Em março, a companhia já havia suspendido seu presidente, Alexander Nix.

A empresa decidiu fechar as portas, segundo o WSJ, porque estaria perdendo clientes e enfrentando pesados processos legais e investigações por conta do uso indevido dos dados dos usuários.

As informações foram obtidas pela empresa britânica a partir de um aplicativo chamado “thisisyourdigitallife”, que tinha acesso a diversas informações por conta de uma brecha no Facebook, que foi corrigida apenas em 2014.

O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, precisou dar explicações ao Congresso americano por conta do caso. Hoje, em conferência interna para seus desenvolvedores, Zuckerberg demonstrou otimismo com o futuro da empresa e disse que a rede social precisa construir ferramentas que mudem o mundo para melhor. “Nós tivemos que ter uma visão mais ampla da nossa responsabilidade”.