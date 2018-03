Cambridge Analytica anuncia suspensão de CEO

Londres – A Cambridge Analytica anunciou a suspensão do diretor executivo da companhia, Alexander Nix, com vigência imediata, e lançou uma investigação independente para determinar se a empresa se envolveu em qualquer irregularidade.

Os movimentos seguem a divulgação de um vídeo na segunda-feira que mostrava Nix pedindo pelo uso de táticas de campanha, como a prisão de opositores políticos com suborno e sexo. O discurso de vendas foi capturado por jornalistas disfarçados da emissora britânica Channel 4.

A investigação independente da empresa visa determinar se Nix ou qualquer outra pessoa na empresa realmente usou qualquer uma das táticas mencionadas no vídeo, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

O conselho da empresa sugeriu a suspensão e Nix concordou com isso, disse a pessoa. O CEO enfrentou pressão interna nos últimos dias para deixar a Cambridge ou assumir um papel discreto com poucas responsabilidades, disseram fontes. A mudança foi anunciada em uma reunião da empresa nesta terça-feira.

A divulgação do vídeo veio em meio a uma polêmica por relatos de que a empresa usou indevidamente dados de milhões de perfis do Facebook sem autorização.

A empresa confirmou a suspensão de Nix em um comunicado nesta terça-feira. Um porta-voz disse que os comentários de Nix no vídeo do Channel 4 “não representam os valores nem as operações da empresa, e sua suspensão reflete a seriedade com que vemos essa violação”.

Fonte: Dow Jones Newswires.