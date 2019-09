A Caixa obteve lucro líquido de R$ 7,533 bilhões no primeiro semestre, conforme dados disponíveis no site do Banco Central. Os dados serão comentados nesta terça-feira, 3, pela diretoria do banco, em entrevista coletiva à imprensa em São Paulo, com a presença do presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O patrimônio líquido alcançou R$ 47,840 bilhões, e o ativo total R$ 1,314 trilhão.

A carteira de crédito classificada ficou em R$ 682,444 bilhões.