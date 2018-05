Caixa Seguridade elege José Raimundo Lima como novo presidente

São Paulo – A Caixa Seguridade, que reúne as participações da Caixa Econômica Federal nas áreas de seguros e previdência, informou que seu conselho de administração elegeu nesta quinta-feira José Raimundo Santos Lima como novo diretor-presidente.

Lima, eleito para mandato até maio de 2020, substitui Raphael Rezende, que presidiu a companhia nos últimos dois anos. Empregado de carreira da Caixa, Lima foi diretor na CaixaPar e diretor de Novos Negócios na Caixa Seguros.

A troca acontece no momento em que a Caixa Econômica negocia com os sócios franceses da CNP Assurance uma extensão do contrato para venda de produtos de seguros no balcão do banco.

Simultaneamente, a Caixa Seguridade prepara terreno para se listar na bolsa com uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).