Caixa reduz taxa de juros para capital de giro a médias e grandes empresas

São Paulo – A Caixa Econômica Federal informou nesta terça-feira a redução da taxa de juros nos empréstimos de capital de giro para médias e grandes empresas a 0,85 por cento ao mês, ante 1,37 por cento praticado anteriormente.

As novas taxas já estão valendo para contratações em todo o país e, segundo comunicado do banco, visam estimular a atividade econômica.

A Caixa disse ainda que possui orçamento de 11 bilhões de reais para a linha de capital de giro.

“Estamos promovendo uma redução de juros de forma sustentável nas linhas, que beneficiam as médias e grandes empresas, que movimentam grande parte do PIB brasileiro, assim como fizemos com o crédito imobiliário”, disse o presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza, em comunicado.

Mais cedo neste mês, a Caixa reduziu os juros do crédito imobiliário.