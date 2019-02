Caixa firma parceria com empresa japonesa de cartões JCB

A Caixa Econômica Federal firmou uma parceria com a empresa japonesa JCB para emitir cartões de crédito com a bandeira JCB no Brasil, com o objetivo de diversificar seu portfólio de produtos.

Nos próximos três anos, o banco estatal espera comercializar 5 milhões de cartões JCB.

Futuramente, a Caixa vai acrescentar cartões de débito e cartões pré-pagos ao seu portfólio da bandeira JCB, informou o vice-presidente de Negócios Emergentes da CAIXA, Fábio Lenza, por meio de comunicado.

O interesse da JCB no Brasil se explica pela proximidade dos eventos esportivos e pela expansão da classe média, segundo o diretor-presidente da JCB Internacional, Koremitsu Sannomiya. A empresa japonesa tem cerca de 80 milhões de titulares de cartões.

A Caixa também é parceira das bandeiras Elo, Mastercard e Visa.