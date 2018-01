Caixa aprova estatuto que limita indicação política no banco

São Paulo – A Caixa Econômica Federal aprovou nesta sexta-feira em assembleia-geral o novo estatuto do banco adequado à Lei das Estatais, incumbindo o conselho de administração do banco de eleger e destituir vice-presidentes e exigindo que 25 por cento do colegiado seja composto de membros independentes.

Anteriormente, os vice-presidentes do banco eram nomeados pelo presidente da República, por indicação do ministro da Fazenda, e o conselho não tinha membros independentes, segundo comunicado da Caixa.

O novo estatuto ainda prevê a realização de assembleia-geral para eleger e destituir membros dos conselhos de administração e fiscal, bem como o estabelecimento de prazo unificado de gestão para seus integrantes.