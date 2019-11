Cade vai reavaliar compra da Fox pela Disney

São Paulo — O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu nesta quarta-feira (13) revisar a autorização que tinha dado para a Disney comprar a Twenty-First Century Fox, após as empresas não venderem o canal Fox Sports no prazo definido pelo órgão brasileiro de proteção à concorrência.

“A venda do canal Fox Sports foi uma das medidas negociadas entre o Cade e as empresas. O objetivo era permitir que a estrutura do mercado permanecesse com a mesma pressão competitiva anterior à fusão, com a continuidade de três opções de canais de esportes para os consumidores no Brasil: SporTV (da GloboSat), ESPN e mais uma nova empresa com os ativos da Fox Sports”, afirmou o Cade.

A compra da Fox pela Disney tinha sido aprovada pelo Cade em fevereiro. Em comunicado à imprensa, o órgão afirmou que “embora as partes tenham se esforçado para cumprir a determinação, a venda não foi concretizada. Desse modo, o Cade decidiu revisar a operação”.

A Disney anunciou em março que havia concluído a compra dos ativos da Twenty-First Century Fox, por 71 bilhões de dólares, em março, de olho em adicionar conteúdo a seu serviço de streaming rival da Netflix.