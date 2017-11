Cade pode estender análise de acordo entre Bayer e Monsanto

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o órgão anti-truste do Brasil, poderá estender em até 90 dias seu período de análise da compra da companhia de sementes Monsanto pela Bayer, segundo um despacho publicado no site do órgão nesta quarta-feira.

A extensão do período de análise será discutida em uma sessão do tribunal do Cade mais tarde nesta quarta-feira, disse um porta-voz do regulador à Reuters, uma vez que essa é uma exigência para que a extensão entre em vigor.

Mais informações em instantes