Cade firma acordo com Petrobras em investigação no DF

Brasília – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Petrobras firmaram acordo para encerrar investigação em que a estatal é suspeita de oferecer benefícios contratuais para a Rede Cascol, revendedora de combustíveis do Distrito Federal.

Pelo acordo, a Petrobras se comprometeu a cessar a prática, encerrando a relação comercial com a Cascol. De acordo com o Cade, não haverá pagamento de multa porque a conduta é unilateral, sem acordos com concorrentes.

A Cascol é investigada por formação de cartel no setor de combustíveis em Brasília e chegou a ter um interventor por determinação do Cade.