Cade dá aval para Ecorodovias assumir controle unitário da Ecosul

Brasília – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição de 10% do capital social da Ecosul pela Ecorodovias, que já detinha os outros 90% da empresa.

Com a operação, a Grant Concessões e Participações deixa de ser acionista da Ecosul e a Ecorodovias assume o controle unitário da concessionária.

A Ecosul é a administradora da malha rodoviária conhecida como Polo Rodoviário de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul, com 457,3 quilômetros de vias federais, sendo seu maior trecho o chamado corredor do Mercosul na BR-116, principal acesso para turistas uruguaios e argentinos ao litoral brasileiro.

O aval do Cade ao negócio consta de despacho da Superintendência-Geral do órgão publicado no Diário Oficial da União (DOU).