Cade considera complexa a fusão entre Bovespa e Cetip

São Paulo – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) publicou nesta quinta-feira, 13, despacho em que considera complexo o Ato de Concentração envolvendo a operação de combinação de negócios entre BM&FBovespa e Cetip, informou a bolsa em fato relevante enviado nesta quinta-feira, 13, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com o documento, o despacho determina que o Departamento de Estudos Econômicos do Cade analise as eficiências decorrentes da operação, bem como requer informações adicionais sobre as condições de entrada nos mercados e as regras de governança da companhia resultante.

Ainda segundo o fato relevante, a superintendência do Cade entende que não seja necessário, contudo, estender o prazo de 240 dias para análise do caso.

“A BM&FBovespa seguirá colaborando com o Cade com vistas a obter a aprovação da operação de combinação de seus negócios com os da Cetip no menor prazo possível”, ressaltou a bolsa.