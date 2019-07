Cade aprova sem restrições incorporação da Aliansce pela Sonae Sierra

São Paulo — A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a combinação dos negócios das empresas de shoppings centers Aliansce e Sonae Sierra. Em fato relevante, as companhias informam sobre a publicação da decisão nesta segunda-feira, 1, sobre a incorporação da Aliansce pela Sonae Sierra e do Merger Agreement (acordo de associação) celebrado em 6 de junho.

Após verificadas a satisfação (ou renúncia, conforme o caso) de outras condições suspensivas, os conselhos de administração de cada companhia vão se reunir para determinar a data em que a operação será consumada.

A aprovação pelos acionistas de ambas ocorreu na quinta-feira passada, em assembleia geral extraordinária.