Cade aprova parceria entre Grupo Icatu e unidade do BNP Paribas

São Paulo – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições que a Icatu Capitalizações, subsidiária do Grupo Icatu Seguros, use com exclusividade os canais de distribuição operados pela Cardif Capitalização, do BNP Paribas , para comercializar títulos de capitalização, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Além do acordo operacional, a operação ainda consiste na aquisição pela Icatu Capitalização da totalidade das ações da Cardif detidas atualmente pela Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. e pela Cardif-Assurances Risques Divers S.A, segundo parecer publicado no site do Cade.

Na avaliação da autarquia, a transação não altera de modo relevante as estruturas do mercado de títulos de capitalização.

“No cenário pós-operação, ter-se-ia, portanto, que a participação do conjunto das empresas do Grupo Icatu e do Grupo Cardif no mercado de títulos de capitilização seria da ordem de 10,60 por cento”, destacou o órgão antitruste.