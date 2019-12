Cade aprova parceria entre BB e UBS para banco de investimento

São Paulo – O Banco do Brasil informou nesta sexta-feira (27) que recebeu aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para sua parceria estratégica com o UBS em atividades de banco de investimentos e de corretora de títulos e valores mobiliários no segmento institucional.

A parceria, anunciada em setembro, será controlada pelo UBS com participação de 50,01% na associação, enquanto o Banco do Brasil terá o restante.

O Cade aprovou a parceria sem restrições.

O acordo ainda está sujeito ao atendimento de condições contratuais precedentes ao fechamento, assim como à aprovação do Banco Central do Brasil e demais instâncias competentes, disse o BB.