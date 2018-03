Cade aprova operação entre GE e Sibintek

São Paulo – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação entre General Electric e Sibintek, controlada pela petroleira russa Rosneft, para parceria em desenvolvimento de soluções industriais digitais, segundo despacho publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.

O negócio consiste na formação de uma joint venture entre BHGE, controlada pela GE, e a Sibintek para o desenvolvimento, implementação, marketing, licenciamento ou operacionalização de soluções industriais digitais (aplicativos industriais de internet das coisas) baseadas na Plataforma Predix da GE.

Em sua decisão, o Cade destacou que a operação tem a Rússia como local primário de atuação da parceria, afirmando ainda que a presença da GE como desenvolvedora de tecnologias relacionadas a internet das coisas não é de elevada expressão frente a outros concorrentes de peso.

No caso do Brasil, a autarquia vê baixos riscos de impacto, apontando que poderia ser afetado no futuro apenas por meio da Rosneft Brasil, subsidiária brasileira da empresa russa, concluindo assim que a operação não traz prejuízos ao ambiente concorrencial.