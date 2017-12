Cade aprova negociação de bloco entre ExxonMobil e Statoil

Brasília – A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a aprovação, sem restrições, da operação de cessão de participação em bloco entre a ExxonMobil Exploração Brasil Ltda. e a Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira.

Segundo informações disponibilizadas pelo Cade, a operação consiste na aquisição, pela ExxonMobil, de 33% da participação indivisa detida pela Statoil no Bloco BM-S-8, na Bacia de Santos, celebrada por meio da assinatura de Acordo de Cessão de Participação (Farm Out Agreement -“FOA”) em Blocos de E&P.

A operação, descreve o Cade, representa a entrada a ExxonMobil no Bloco BM-S-8, na Bacia de Santos.

A participação das demais empresas no contrato de concessão do bloco permanecerá inalterada. Ainda de acordo com o Cade, o valor da Operação Proposta é de aproximadamente US$ 1,3 bilhão.