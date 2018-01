Cade aprova fusão entre Locamerica e Unidas

Brasília – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a fusão entre Unidas e Companhia de Locação das Américas (Locamerica), conforme despacho divulgado no Diário Oficial da União (DOU).

A operação consiste na incorporação de ações representativas de 100% do capital social da Unidas pela Locamerica.

Anunciado no fim de dezembro do ano passado, o acordo de investimento entre as duas empresas permitirá a criação de uma nova companhia com 234 lojas de locação de veículos, 72 lojas de seminovos e presença em todos os Estados do País e no Distrito Federal.

A fusão de Locamerica e Unidas cria a segunda maior empresa de locação de veículos do Brasil, com mais de 100 mil carros na frota, ficando atrás da Localiza, que tem uma frota de 185 mil carros.

Juntas, Localiza e Unidas deterão um market share de 14% do mercado de locação, segundo informam as empresas.