Cade aprova fusão entre IMC e Sapore sem restrições

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o acordo de fusão entre a International Meal Company (IMC) , dona das redes Frango Assado e Viena, e a Sapore, empresa de refeições corporativas, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira.

O acordo de fusão entre as duas empresas, anunciado em meados de junho, envolve uma oferta pública de aquisição de até 25 por cento das ações da IMC ao preço de 9,30 reais, sujeita à aprovação da incorporação da Sapore pela companhia e eventual redução do capital, de modo que os acionistas da Sapore sejam detentores de 41,79 por cento do capital social da companhia.

Na justificativa apresentado ao Cade, as empresas disseram que o acordo é uma oportunidade para expandir seus negócios no Brasil e na América Latina, com o potencial de gerar importantes ganhos em eficiência e sinergias nos seus negócios, como otimização de contratos de compras e ganhos em logística.

“Dada a ausência de sobreposições horizontais e integrações verticais, conclui-se que a presente operação não acarreta prejuízos ao ambiente concorrencial, podendo ser aprovada por rito sumário”, disse a Superintendência-Geral do Cade em parecer.