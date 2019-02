Cade aprova controle da LeaderCard pelo Bradesco

Brasília – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a reestruturação de parceria entre o Banco Bradesco e a rede varejista União de Lojas Leader (ULL), do Grupo BTG Pactual.

Pelo acordo aprovado, Bradesco passa a deter todas as ações da LeaderCard e ULL, todas as ações da Companhia Leader de Promoções de Vendas (Promotora). A decisão consta de despacho da Superintendência-Geral do Cade publicado no Diário Oficial da União (DOU).

As empresas LeaderCard e Promotora eram até então subsidiárias da ULL. No caso da LeaderCard, o controle era compartilhado com o Bradesco.

As duas empresas atuam, respectivamente, na emissão de cartões de crédito (private label e bandeirados) e na intermediação da oferta de produtos financeiros, securitários e de assistência vinculados a esses cartões de crédito, distribuídos por meio da rede de lojas físicas da ULL.

Em documento enviado ao Cade, as empresas argumentam que “a operação aumentará a eficiência da parceria entre Bradesco e ULL, de forma a focar as atividades do Bradesco na gestão de meios de pagamento, concessão de crédito e provimento de funding à operação de emissão de cartões de crédito da LeaderCard e as atividades da ULL no encaminhamento de propostas de produtos de meios de pagamento vinculados aos cartões de crédito emitidos pela LeaderCard”.