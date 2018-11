Cade aprova controle da Cesp por Votorantim Energia e canadense CPPI

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição do controle da elétrica Cesp pela Votorantim Energia e pelo fundo de pensão canadense CPPIB, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

A Votorantim Energia e o CPPIB formaram o Consórcio São Paulo Energia, que foi o único a oferecer uma proposta para adquirir a participação do governo paulista na Cesp em leilão de privatização realizado no mês passado.

O negócio envolverá mais de 3 bilhões de reais e dará ao consórcio uma fatia total de 40,6 por cento na elétrica.

Conforme o Cade, a Votorantim Energia considera a operação uma “oportunidade de negócio em linha com a estratégia da empresa em continuar investindo na geração de energia elétrica renovável no Brasil”. Já para o CPPIB, a operação permite “a expansão de sua parceria com a Votorantim Energia e o compromisso de longo prazo da empresa com Brasil”.

No caso da Cesp, o negócio representa a continuidade do Plano Estadual de Desestatização (PED) do governo paulista.

Em seu parecer, o Cade disse que, “ainda que pudesse ser aventada uma integração vertical entre os mercados de geração e comercialização de energia, a operação não tem o condão de causar prejuízos à concorrência em razão da baixa participação da requerentes tanto no mercado a jusante quanto no mercado a montante”.