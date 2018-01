Cade aprova consórcio envolvendo Enel para obras em Goiás

São Paulo – A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a formação de um consórcio entre Enel Soluções, do grupo italiano Enel, CEL Engenharia e Engelmic Elétrica para realização de obras em Goiás, segundo despacho no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Conforme o Cade, o consórcio tem como objetivo a execução de serviços de montagem eletromecânica e de engenharia civil correlatos em subestações elétricas da concessionária de distribuição de energia elétrica Celg Distribuição.

Entre as atividades a serem prestadas estão a montagem eletromecânica referente a subestações de distribuição situadas em Goiás, obras de engenharia civil e serviço de medição de aterramentos em Linhas de Distribuição de Alta Tensão.

Em seu parecer, o Cade disse que a operação proposta “não altera de modo relevante a estrutura do mercado nacional de prestação de serviços de montagem eletromecânica”.