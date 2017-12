Cade aprova compra pela AES Tietê de 5 projetos de energia solar

São Paulo – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou, sem restrições, a compra pela AES Tietê Energia de cinco projetos de energia solar no Estado de São Paulo, de acordo com despacho publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.

Os projetos localizados no município de Guaimbê estão em fase pré-operacional, pertencem à Cobra Brasil e têm capacidade instalada de geração de energia conjunta de 150 MW.

Como a capacidade dos projetos representa apenas 0,009 por cento da capacidade de geração de empreendimentos de todas matrizes energéticas outorgados no país, o Cade não viu risco para a concorrência.

A AES Tietê, que pertence à norte-americana AES, anunciou em dezembro que pretende investir 280 milhões de reais para construir um complexo de geração de energia solar em São Paulo, cuja produção foi vendida antecipadamente. A meta da empresa é chegar a 2020 com metade de sua geração de caixa proveniente de empreendimentos não hidrelétricos e com contratos de longo prazo.