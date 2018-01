Cade aprova compra do Grupo Cruzeiro do Sul pela Intermédica

São Paulo – A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra da totalidade do capital social do Grupo Cruzeiro do Sul pela operadora de planos de saúde Intermédica, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira.

A autarquia avalia que a operação “não indica que as partes serão capazes de exercer poder de mercado” em planos de saúde coletivos nas cidades de Itapevi, Carapicuíba, Jandira e Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Ainda segundo o parecer, a análise do Cade apurou que há concorrentes com desempenhos relevantes nesses mercados e aptas a reagir em caso de eventual tentativa unilateral de poder de mercado.