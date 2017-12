Cade aprova compra de marcas Dako pela Atlas Eletrodomésticos

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela fabricante brasileira de fogões, cooktops e fornos Atlas Eletrodomésticos das marcas Dako, atualmente detidas pela AB Electrolux, de acordo com despacho da superintendência-geral da autarquia publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira.

As marcas Dako anteriormente pertenciam à Mabe Brasil, que decretou falência no início de 2016, e foram vendidas para o grupo sueco em leilão homologado em outubro deste ano, de acordo com parecer no site do Cade.

O órgão avaliou que a operação não acarreta prejuízos ao ambiente concorrencial, já que não envolve nenhum tipo de ativo produtivo ou transferência de tecnologia ou know-how.