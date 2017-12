Cade aprova compra de central hidrelétrica em SC por fundo

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição de controle da pequena central hidrelétrica de Rondinha, em Santa Catarina, por um fundo de investimento da comercializadora de eletricidade Tradener, segundo despacho no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

A operação consiste na compra, pelo fundo FIP Pirineus, de uma fatia de 67,5 por cento detida pela Atlantic Energias Renováveis na Rondinha, hidrelétrica que está em operação desde 2014, tem capacidade de 9,6 megawatts e conta com a elétrica catarinense Celesc como sócia.

A Tradener anunciou o negócio no início de outubro, afirmando que a aquisição faz parte da estratégia de, nos próximos cinco anos, “ter 50 por cento da carteira de comercialização com energia própria”.

Em seu parecer, o Cade afirmou que, “pelas baixas participações a serem detidas pelo grupo adquirente”, a operação “não alterará… a estrutura do mercado de geração de energia elétrica, quer seja considerado o cenário nacional ou o cenário regional”.

“Em decorrência da baixa participação do grupo adquirente no mercado de comercialização de energia elétrica, entende-se, do mesmo modo, serem pouco expressivos os efeitos de integração vertical resultantes da operação”, frisou o órgão regulador.