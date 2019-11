Cade aprova compra da Red Hat pela IBM sem restrições

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira (13), por unanimidade e sem restrições, a compra da Red Hat pela IBM, em um negócio avaliado mundialmente em US$ 36 bilhões.

Anunciada em outubro do ano passado, a compra da Red Hat, que atua em serviços computacionais “na nuvem”, é a maior da história da IBM.

O plenário do Cade não discutiu nesta quarta uma possível multa à IBM por ter anunciado a conclusão da compra da Red Hat antes do aval do órgão antitruste.

Após as autorizações pelos órgãos de defesa da concorrência dos Estados Unidos e Europa, a IBM anunciou em 10 de julho deste ano a conclusão mundial da compra da empresa de tecnologia Red Hat.

Apesar da Superintendência Geral do Cade, instância responsável por aprovar negócios mais simples, ter aprovado o negócio no fim de junho, o pleno do tribunal do órgão ainda não havia dado o aval para a operação.